Неисправная зарядка моментально превратила электромобиль в груду обугленного металла

Во Владивостоке зарядку электрокара Nissan Leaf замкнуло, он выгорел за минуты

Неисправное зарядное устройство моментально превратило электромобиль в груду обугленного металла во Владивостоке. Электрокар выгорел дотла всего за несколько минут, передает Telegram-канал Amur Mash, опубликовавший видео случившегося.

По предварительной информации, пока авто Nissan Leaf было припарковано у электростанции на Некрасовской улице, произошло короткое замыкание, от чего оно сразу же вспыхнуло. Огонь уничтожил машину за считанные минуты.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Volkswagen получил выгоду от проблем Tesla, нарастив продажи до 2,13 миллиона единиц. Причинами трудностей называют вызывающее поведение и политическую активность основателя и гендиректора американской компании Илона Маска.