Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:08, 10 апреля 2025Экономика

Российский банк выдал гарантию для строительства завода в Череповце

Альфа-Банк выдал ESTA Construction гарантию на десять миллиардов рублей
Константин Паршин

Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк выдал компании ESTA Construction гарантию на 10,7 миллиарда рублей для строительства цеха железорудных окатышей в Череповце. Выданная гарантия позволит ESTA Construction, как генеральному подрядчику, реализовать контракт с заказчиком строительства — «Северсталью».

«В масштабных проектах ключевую роль играют строительные подрядчики — и для них важно, чтобы банк предложил индивидуальные условия по обеспечению контракта. Поэтому мы расширили программу поддержки компаний с контрактной бизнес-моделью — она подойдет даже для самых сложных, дорогих и длительных проектов. Мы предложили индивидуальные условия с учетом особенностей проекта, его социальной значимости, масштаба и длительности», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Денис Кутасов.

Генеральный директор ESTA Construction Мустафа Топрак в свою очередь подчеркнул, что гарантия Альфа-Банка стала одной из крупнейших для компании.

«За 18 лет строительства в России нами построено более 100 промышленных, гражданских и социально значимых объектов, среди которых стадион и парк ФК "Краснодар", завод "Мерседес-Бенц", международный аэропорт "Гагарин" в Саратове, ЦКК "Большой Усть-Илимск". Действующими партнерами компании в строительстве завода в Череповце являются СИБУР, ЕвроХим, Северсталь», — добавил глава ESTA Construction.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине

    В Госдепе раскрыли детали переговоров делегаций России и США

    Уборщица Кремля попалась на уловку мошенников и потеряла миллионы

    Симоньян указала Армении на последствия ухудшения отношений с Россией

    Раскрыта ошибка США в риторике по Украине

    Российский генерал оценил новый беспилотник ВСУ «Рамзай»

    Спецпосланник Трампа проведет переговоры с представителем Ирана

    Бывшему главному кадровику Минобороны продлили арест

    «Это совершенно новый уровень». Голливудские звезды отказались от пластики и помолодели. Как им это удалось?

    Трамп заявил о переброске американских войск в Панаму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше