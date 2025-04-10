Российский банк выдал гарантию для строительства завода в Череповце

Альфа-Банк выдал ESTA Construction гарантию на десять миллиардов рублей

Альфа-Банк выдал компании ESTA Construction гарантию на 10,7 миллиарда рублей для строительства цеха железорудных окатышей в Череповце. Выданная гарантия позволит ESTA Construction, как генеральному подрядчику, реализовать контракт с заказчиком строительства — «Северсталью».

«В масштабных проектах ключевую роль играют строительные подрядчики — и для них важно, чтобы банк предложил индивидуальные условия по обеспечению контракта. Поэтому мы расширили программу поддержки компаний с контрактной бизнес-моделью — она подойдет даже для самых сложных, дорогих и длительных проектов. Мы предложили индивидуальные условия с учетом особенностей проекта, его социальной значимости, масштаба и длительности», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Денис Кутасов.

Генеральный директор ESTA Construction Мустафа Топрак в свою очередь подчеркнул, что гарантия Альфа-Банка стала одной из крупнейших для компании.

«За 18 лет строительства в России нами построено более 100 промышленных, гражданских и социально значимых объектов, среди которых стадион и парк ФК "Краснодар", завод "Мерседес-Бенц", международный аэропорт "Гагарин" в Саратове, ЦКК "Большой Усть-Илимск". Действующими партнерами компании в строительстве завода в Череповце являются СИБУР, ЕвроХим, Северсталь», — добавил глава ESTA Construction.

