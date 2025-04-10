Сообщение о жестких ограничениях на снятие наличных в банкоматах оказалось фейком

Данные об ограничениях на выдачу средств в банкоматах оказались недостоверными

Распространившееся в сети сообщение о жестких ограничениях на снятие наличных в банкоматах оказалось недостоверным. Ограничения вводятся лишь в ряде случаев, в соответствии с законом.

В ряде Telegram-каналов публиковались посты, где утверждалось, что с 1 сентября в России можно будет снимать не более 50 тысяч рублей в сутки.

На самом деле ограничения вводятся лишь в случае, если есть подозрение, что человек находится под влиянием мошенников, или его карта украдена. Авторы фейка исказили трактовку закона о противодействии кибермошенничеству, подписанного президентом Владимиром Путиным 1 апреля. Кредитные организации, выдавшие клиентам карты, теперь обязаны будут убедиться, что решение снять средства в банкомате добровольное. Если же в этом возникнет сомнение, операция должна быть отклонена. Банк должен будет ограничить на 48 часов снятие денег с карты на сумму не более 50 тысяч рублей. Также будет ограничена выдача наличных денежных средств с использованием банкоматов до 100 тысяч рублей в месяц, если от Центробанка поступит информация о случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

У Банка России сформирована база данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Сведения предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников. Кроме того, в базу данных Банка России могут поступать сведения от МВД России.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков между тем прокомментировал ограничения на снятие наличных, которые будут введены с 1 сентября 2025 года. «Если есть подозрения, что деньги украдены, то кредитная организация может заблокировать средства на 48 часов. Однако у гражданина есть право закрыть счет и снять наличные. Поэтому принят закон об ограничении суммы выдачи в 50 тысяч рублей, если есть подозрения на мошеннические действия, который начнет действовать с 1 сентября», — пояснил Аксаков. В свою очередь, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров назвал важным шагом лимит на «подозрительную» выдачу наличных в России. Такие инициативы представляют собой значительный шаг вперед в борьбе с финансовыми мошенниками, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для клиентов банков и их сбережений, убежден он.

Сообщение о том, что с 1 сентября введут ограничение на снятие наличных денег широко распространилось в СМИ. Материалы опубликовали, в частности, «Ридус», NEWS.ru, НСН, РБК, RT.

Информация о том, что с 1 сентября в России вводятся жесткие ограничения на снятие наличных, оказалась недостоверной. На самом деле ограничения вводятся только если есть подозрение, что человек находится под влиянием мошенников, или карта была украдена. Новый закон о противодействии кибермошенничеству подписал 1 апреля президент Владимир Путин.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».