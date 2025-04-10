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21:04, 10 апреля 2025Из жизни

Женщина купила самый дорогой коктейль в мире за 3,5 миллиона рублей и выпила его

В Дубае смешали и выпили коктейль за 3,5 миллиона рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: OurWhisky Foundation / Unsplash

В Дубае изготовили самый дорогой коктейль в мире, стоимость которого составила 37,5 тысячи евро (более 3,5 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт The Spirits Business.

Коктейль состоит из смеси трех разных выдержанных текил, венесуэльского биттера Ангостура и французского вина Кина Лилле 1950 года (это редкость не только из-за выдержки, но и потому, что его перестали выпускать в 1986 году). Напиток подавали в уникальных бокалах для мартини из хрусталя Баккара 1937 года, их сохранилось только две штуки.

Коктейль продали с аукциона. Имя победителя торгов не оглашается, но, судя по фото, его купила и выпила женщина. Помимо коктейля, она получила бутылку текилы Patrón и оба бокала.

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Смешать напиток пригласили Сальваторе Калабрезе — знаменитого эксперта по коньяку и специалиста по приготовлению коктейлей. В 2012 году именно он изготовил коктейль Salvatore's Legacy, стоивший 5,5 тысячи фунтов стерлингов (600 тысяч рублей) за порцию.

Ранее сообщалось, что первая попытка смешать самый дорогой коктейль в мире, которую в свое время предпринял Сальваторе, сорвалась из-за разбитой бутылки с важным ингредиентом — коньяком Clos de Griffier Vieux 1788 года.

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