Кишинев уличили в угрозах пенсионерам Гагаузии

Константинов: Полиция Молдавии угрожает пенсионерам Гагаузии

Молдавская полиция угрожает пенсионерам, проживающим на территории автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдавии. Об этом заявил председатель парламента Гагаузии Дмитрий Константинов, передает РИА Новости.

«Сегодня они решили наказать гагаузский народ, наших пенсионеров, доведенных до нищеты. Сегодня со всех населенных пунктов нам сообщают, что ходят работники полиции, приглашают пенсионеров, пугают их, угрожают, чтобы они подписали в протоколах, что они получили деньги перед выборами за голосование за определенного человека или партию», — сообщил Константинов.

По словам председателя парламента автономии, сотрудники полиции подготовили 25 тысяч соответствующих протоколов. Он призвал жителей Гагаузии не подписывать данные документы. Константинов также объяснил, что дополнительная финансовая помощь, которую получали пенсионеры в регионе, не являются «избирательной коррупцией».