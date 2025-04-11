Медведчук: Трамп не понимает, что Зеленский является марионеткой

Предлагая сделку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, президент США Дональд Трамп не понимает, что тот является марионеткой. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для газеты «Аргументы и Факты».

«Когда Трамп предлагает Зеленскому сделку, то он не понимает, что имеет дело не с предпринимателем, а с политической марионеткой, нити от которой он мог бы увидеть давно, если бы захотел. И нити эти — в руках его политических врагов, задача которых — поставить его в проигрышную позицию», — написал он.

По словам политика, разобраться в механизме конфликта на Украине Белому дому мешает желание получить материальную выгоду, предоставляя Зеленскому возможность «откупиться». При этом он отметил, что Киев не желает купить мир или получить его даром, вместо этого намереваясь «продать войну США».

Медведчук подчеркнул, что Трамп предлагает украинскому коллеге мир, однако тот нуждается в конфликте, чтобы удержать власть в стране. Он добавил, что Украина находится под внешним управлением из США, однако Трамп не может руководить ей, так как рычаги управления находятся в руках у его оппонентов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к сделке. Политик также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты добьются успеха во взаимодействии с Москвой.