Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 11 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили 25 дронов над Курской областью и 5 над Белгородской
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на пятницу, 11 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию тремя десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотников над двумя регионами России. 25 перехватили над Курской областью, еще 5 — над Белгородской.

Днем ранее, 10 апреля, ВСУ выпустили по России шесть беспилотников. Их сбили над Белгородской областью, попытка атаки была предпринята с помощью летательного аппарата самолетного типа.

Утром 10 апреля оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за ночь выпустили 42 украинских беспилотника. Под удар попали Брянская, Калужская Курская, Белгородская, Орловская и Московская области, а также Крым.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

    Россиянина приговорили к 12 годам колонии за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной

    Тревел-блогер раскрыл причину популярности русских женщин у мужчин в США

    ChatGPT удалось запустить на 16-летнем iPhone

    Недовольному небритыми ногами недавно родившей жены мужчине дали совет

    В МИД рассказали о канале связи между Россией и Украиной

    ВСУ в начале оккупации Гуева атаковали жителей дронами

    Раскрыта причина возможного вывода украинских войск из Горнальского монастыря

    Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ

    В России назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше