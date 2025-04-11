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03:48, 11 апреля 2025Мир

Польский политолог рассказал о восстановлении экономических отношений ЕС с Россией

Политолог Пискорский допустил восстановление связей Европы и РФ в любой момент
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Восстановление экономических отношений с Россией могло бы нивелировать эффект пошлин американского президента Дональда Трампа для Европы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska.

По его словам, сейчас Европейский союз «выступает просителем», так как российская промышленность, особенно горнодобывающая, успела переключиться на другие рынки. Он допустил восстановление связей ЕС и РФ в любой момент.

«Это вопрос политической воли. Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене», — рассказал эксперт.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что Вашингтон может пытаться раздробить Евросоюз, в том числе, введением импортных пошлин.

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