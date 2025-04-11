Россиянин получил в подарок лотерейный билет и выиграл 20 миллионов рублей

Военный пенсионер из Череповца выиграл 20 млн руб. по подарочному билету

Военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских гослотерей «Национальная лотерея».

Как сообщает источник, россиянин выиграл суперприз в размере 20 331 978 рублей. При этом мужчина по имени Юрий стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».

О том, что он стал обладателем крупной суммы, счастливчик уже оповещен. Узнав о выигрыше, он был растерян. О том, куда потратит выигрыш, череповчанин пока не думал.

Ранее сообщалось, что житель Томской области выиграл миллион рублей в лотерею и решил потратить деньги на учебу сына в вузе.

