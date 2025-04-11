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16:47, 11 апреля 2025Ценности

В сети оценили внешность звезды «Теории большого взрыва» на фото фразой «без комментариев»

Мария Винар
Саймон Хелберг

Саймон Хелберг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фанаты оценили изменения во внешности американского актера театра и кино Саймона Хелберга, сыгравшего инженера Говарда Воловица в сериале «Теория большого взрыва». Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летнего артиста заметили на красной дорожке мероприятия AMC Networks Upfront в Нью-Йорке. Хелберг предстал перед камерами в темно-коричневых брюках, рубашке, джинсовом пиджаке и полосатом галстуке. Кроме того, на нем были мокасины с синими шнурками. На размещенных кадрах видно, что мужчина отрастил волосы и бороду.

Читатели портала удивились внешнему виду звезды и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Без комментариев», «Из умника превратился в бродягу», «Теперь он выглядит еще более занудно», «Я также одеваюсь, когда мне электроэнергию отключают», «Грязный бездомный парень», «Старый ботаник», — высказывались они.

Ранее пользователи сети оценили перемены во внешности американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка.

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