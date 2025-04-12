Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:49, 12 апреля 2025Культура

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юрий Гладильщиков

Юрий Гладильщиков. Фото: @myblueberrymovienights

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, об этом сообщила в Telegram-канале его дочь Анастасия Гладильщикова.

Она уточнила, что ее отец скончался 7 апреля, однако семья сообщила об этом спустя четыре дня.

«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — добавила Анастасия.

Юрий Гладильщиков работал корреспондентом в газетах «Советская Россия», «Литературная газета», «Сегодня», в журнале «Итоги», вел телепередачу «Кинопанорама», а также рубрики в «Известиях», «Огоньке» и других изданиях.

Ранее стало известно, что ушел из жизни звезда фильма «Звезда пленительного счастья», актер и поэт Вадим Жук.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

    Военкоры раскрыли подробности наступления российских войск на торецком направлении

    Кандидат в президенты Польши выступил с необычным призывом

    На Украине решили создать аналог ЗРК Patriot

    Белый дом пригрозил Китаю из-за ответных пошлин

    Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет

    Боец ВСУ сообщил об обострении обстановки на одном направлении

    Появились подробности о переговорах Украины и США по минералам

    Российский полковник раскритиковал попытку Сырского приписать ВСУ разбившийся Ту-22М3

    Каллас заявила о провале переговоров «коалиции желающих» по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше