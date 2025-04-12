Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, об этом сообщила в Telegram-канале его дочь Анастасия Гладильщикова.

Она уточнила, что ее отец скончался 7 апреля, однако семья сообщила об этом спустя четыре дня.

«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — добавила Анастасия.

Юрий Гладильщиков работал корреспондентом в газетах «Советская Россия», «Литературная газета», «Сегодня», в журнале «Итоги», вел телепередачу «Кинопанорама», а также рубрики в «Известиях», «Огоньке» и других изданиях.

Ранее стало известно, что ушел из жизни звезда фильма «Звезда пленительного счастья», актер и поэт Вадим Жук.