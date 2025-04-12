В российском городе спасли злого бобра

В Озерске поймали злого бобра, сидевшего под крыльцом газовой котельной. Подробности произошедшего публикует местный портал «Хорошие новости».

Спасатели поймали животное под крыльцом газовой котельной за строительной компанией. «Животное было сильно напугано и вело себя агрессивно», — сообщил глава Озерского округа Сергей Гергенрейдер.

Муниципальной службе спасения города пришлось проявить немало сноровки и осторожности, чтобы поймать животное, не причинив ему вреда. В итоге бобра поместили в специальную клетку и выпустили на берегу озера Большая Нанога.

Ранее в апреле стало известно, что российские подростки спасли кота с крыши здания и попали на видео.