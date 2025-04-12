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13:48, 12 апреля 2025Моя страна

В российском городе спасли злого бобра

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

В Озерске поймали злого бобра, сидевшего под крыльцом газовой котельной. Подробности произошедшего публикует местный портал «Хорошие новости».

Спасатели поймали животное под крыльцом газовой котельной за строительной компанией. «Животное было сильно напугано и вело себя агрессивно», — сообщил глава Озерского округа Сергей Гергенрейдер.

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Муниципальной службе спасения города пришлось проявить немало сноровки и осторожности, чтобы поймать животное, не причинив ему вреда. В итоге бобра поместили в специальную клетку и выпустили на берегу озера Большая Нанога.

Ранее в апреле стало известно, что российские подростки спасли кота с крыши здания и попали на видео.

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