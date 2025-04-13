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16:55, 13 апреля 2025Бывший СССР

Глава ВТБ оценил влияние падения фондового рынка на Россию

Глава ВТБ Костин: Экономика России справится с падением фондового рынка
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава ВТБ Андрей Костин оценил влияние падения фондового рынка и снижения цен на нефть на экономику России. Его слова передает ТАСС.

«В принципе, резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка — это не очень хорошо для нашей экономики. Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами», — рассказал Костин.

Он добавил, что, по его мнению, российская экономика справится с этими проблемами.

Ранее стало известно, что цены на основной экспортный сорт российской нефти Urals упали ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023-го.

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