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13:24, 13 апреля 2025Мир

Показана карта предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем

Newsweek опубликовал карту предполагаемого раздела мира между РФ, США и Китаем
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Издание Newsweek опубликовало карту мира, согласно которой многие страны мира могут быть в будущем поделены на сферы влияния между Россией, США и Китаем.

«Обращение президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину с целью положить конец войне с Украиной происходит на фоне борьбы лидеров за сферы влияния, в то время как Китай стремится оказать свое влияние. Карта Newsweek показывает, как может разыграться эта глобальная шахматная игра», — предполагает издание.

Согласно мнению авторов, в сферу влияния России может попасть вся Европа, включая Турцию и закавказские республики. Сферой влияния Китая выделена Юго-Восточная Азия, а также Япония, Индия и Пакистан. Сферой влияния США же названа Северная Америка и Гренландия.

При этом страны Средней Азии, Ближнего Востока, а также Африка, Южная Америка и Австралия не отнесены ни к одной из стран.

Издание сослалось на мнение замдиректора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселы Черневой, которая увидела в процесс прекращения украинского конфликта сходство с Ялтинской конференцией 1945 года, которая предшествовала разделу Европы в годы холодной войны.

«Мы, вероятно, увидим, как сверхдержавы — Китай и США — поделят мир между собой, и пока не совсем ясно, что будет с Россией, станет ли она самостоятельным игроком или станет еще более зависимой от Китая», — добавил Стефан Вольф, профессор международной безопасности в Университете Бирмингема.

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