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22:36, 13 апреля 2025Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

«Военный обозреватель» заявил о пяти взрывах в портовой зоне Одессы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Не менее пять взрывов раздались в Одессе. Об этом написал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Известно, что взрывы прогремели в портовой зоне города. В публикации уточняется, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-2» ведут работу по своим целям.

До этого взрывы в Одессе прогремели 12 апреля .Информация об этом была опубликована в 1:51 по московскому времени. Где именно они произошли, не уточняется.

Спустя одиннадцать минут стало известно о новых взрывах в городе. До этого их зафиксировали в Сумах на севере Украины.

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