В Одессе раздались взрывы

«Военный обозреватель» заявил о пяти взрывах в портовой зоне Одессы

Не менее пять взрывов раздались в Одессе. Об этом написал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Известно, что взрывы прогремели в портовой зоне города. В публикации уточняется, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-2» ведут работу по своим целям.

До этого взрывы в Одессе прогремели 12 апреля .Информация об этом была опубликована в 1:51 по московскому времени. Где именно они произошли, не уточняется.

Спустя одиннадцать минут стало известно о новых взрывах в городе. До этого их зафиксировали в Сумах на севере Украины.