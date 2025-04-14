Чистая прибыль застройщика ПИК рухнула

Чистая прибыль российского застройщика ПИК упала в 1,8 раза, до 28,7 млрд рублей

Чистая прибыль крупнейшего российского застройщика ПИК упала в 1,8 раза, до 28,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании за 2024 год. Также указано, что рентабельность по EBITDA снизилась с 18 до 14 процентов.

Это произошло на фоне роста рентабельности строительства. В целом снижение прибыли объясняют общим ростом финансовых расходов, которые увеличились в прошлом году в 1,5 раза.

Кроме того, как указано в отчетности по МСФО, в прошлом году EBITDA снизилась на 13 процентов и составила 92,2 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA застройщика, не учитывающая, в том числе переоценку форвардов, подросла на 4 процента и составила 144,2 миллиарда рублей.

Показатели ПИК оказались чуть меньше ожиданий аналитиков. Ранее они прогнозировали, что выручка составит 679 миллиардов рублей. А по скорректированной EBITDA аналитики ждали роста на 5 процентов, до 146 миллиардов рублей.