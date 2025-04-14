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13:17, 14 апреля 2025Россия

Хинштейн сообщил о ранении троих детей в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн сообщил о ранении троих детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Трое детей получили ранения в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Речь идет о пожаре, который произошел в доме многодетной семьи в деревне Большая Карповка, пояснил он. Огонь начал распространяться по жилому помещению, когда родителей не было дома — там находились только дети 17, 3 и 2 лет, а также двухмесячный младенец.

Детей вытащил из дома сосед. Травмы получили трое из четверых детей, у двоих из них ранения легкой степени тяжести, у одного — резаное ранение брюшной полости. О том, как травмы такого характера могли быть получены при пожаре, Хинштейн не уточнил.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, руководитель региона пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее в Уфе три человека, в том числе двое детей, заживо сгорели при пожаре во многоквартирном доме. ЧП произошло на улице 50 лет Октября, огонь распространился в двухкомнатной квартире. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 12 человек.

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