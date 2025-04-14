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06:01, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал карту «Макдоналдсов» с отключенной Россией

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: VainIsMyName / Reddit

Пользователь Reddit под ником VainIsMyName опубликовал фотографию из штаб-квартиры сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Чикаго, где представлена карта мира с логотипами сети ресторанов. В посте автор отметил, что логотип «Макдоналдс» для России был отключен.

Один из участников обсуждения отметил, что в штаб-квартире находится корпоративный учебный центр компании — «Гамбургер университет», на что другой участник обсуждения поинтересовался, работает ли он до сих пор в России.

«Я живу в Москве с рождения, но никогда не слышал о "Гамбургер университете". Посмотрел в поисковике и он, кажется, закрылся в 2022 году. Что ж, это было предсказуемо», — ответил пользователь под ником BorisBullshitDodger.

Сам автор публикации отметил, что штаб-квартира «Макдоналдс» стала популярным среди туристов и жителей города место благодаря возможности попробовать редкие блюда из меню разных стран мира. Например, там представлены японские наггетсы, канадские картофельные блюда и десерты из Дании.

Ранее сообщалось, что фотография стационарного телефона без номеронабирателя, выпускавшегося в СССР, стала популярна на Reddit. Пользователей из разных стран мира удивила конструкция аппарата.

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