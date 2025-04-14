Названа доля лишившихся права на обратный выкуп бизнеса в России компаний из США

Глава Amcham: Треть компаний США лишилась права на обратный выкуп бизнеса в РФ

Треть американских компаний лишилась права на обратный выкуп бизнеса в России. Долю таких фирм назвал президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи, его цитирует «Эксперт».

По словам Эйджи, ряд компаний заключали с новыми собственниками колл-опционы на определенный срок, и время воспользоваться ими истекло.

В 2022 году максимальный срок действия опционов на обратный выкуп бизнеса составлял пять лет. В 2023-м его сократили до трех, а впоследствии такие разрешения перестали выдавать.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30 процентов, уже истекла. На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении», — поделился Эйджи.

Единой базы опционов иностранного бизнеса не существует. По словам партнера «Яков и Партнёры» Ильи Иванинского, часть была заключена неформальна, поэтому подсчитать долю действующих — невозможно.

«Есть отрасли, куда можно вернуться относительно спокойно и без опционов. Например, авиастроение. Потому что до сих пор далеко не все комплектующие для иностранных самолетов у нас производятся. Аналогичная ситуация в отрасли полупроводников. Например, альтернатив оборудованию Nvidia для обучения искусственного интеллекта почти нет не только в РФ, но и во всем мире», — пояснил он.

