Президент Эстонии принял позволяющий военным атаковать гражданские суда закон

Президент Эстонии Карис принял закон, позволяющий атаковать гражданские суда

Президент Эстонии Алар Карис принял закон, позволяющий военным республики атаковать гражданские суда. Об этом сообщает портал ERR.ee.

Поправки в закон об организации Сил обороны и закон об экономической зоне дают Силам обороны Эстонии реагировать на угрозы морской инфраструктуре республики, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию.

Как именно будет происходить идентификация подозрительных гражданских судов, не уточняется.

Парламент Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда» 10 апреля. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.