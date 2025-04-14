Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют свои силы на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.
«Мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений», — объяснил Пушилин.
Глава ДНР также назвал участки фронта, на которых фиксируется продвижение Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, речь идет о южнодонецком и краснолиманском направлениях.