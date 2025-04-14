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09:01, 14 апреля 2025Среда обитания

Россиянам назвали способ защититься от болезней весной

Вирусолог Зуев рекомендовал россиянам весной ходить в маске
Мария Черкасова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В весенний период в общественных местах стоит носить медицинские маски. Об этом NEWS.ru заявил вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев.

Весной россияне будут больше находиться на открытом воздухе и общаться с людьми, что повышает риск заболеваний. Поэтому он посоветовал надеть маску всем, кто чувствует опасность заразиться. Врач добавил, что ношение маски в настоящее время стало модным. Он также посоветовал не общаться с большими скоплениями людей и мыть руки перед обедом.

При признаках болезни нельзя заниматься самолечением. Следует немедленно обращаться к врачу, чтобы не навредить здоровью и не ухудшить состояние.

Ранее врач-педиатр Елена Алексенцева посоветовала соблюдать режим дня для поддержания физического и психического здоровья. Важно вовремя ложиться спать — лучше всего засыпать до 23:00, так как ночью начинает активно вырабатываться гормон мелатонин, отвечающий за регуляцию суточных ритмов.

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