Данные о намеренном ударе ВС РФ по гражданским в Сумах оказались недостоверными

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия ударила по гражданским в Сумах, оказалось фейком. Армия России нанесла ракетный удар по скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский утверждал, что Вооруженные силы РФ якобы намеренно выпустили ракеты по домам и образовательным учреждениям в городе, где было много мирных жителей.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая между тем заявила, что армия России ударила по скоплению украинских военных, собравшихся на награждение. «Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, опять россияне располагали информацией о скоплении», — написала она, обращаясь к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому и к командующему теробороны Игорю Плахуте. По словам депутата, за предыдущие случаи, когда удары наносились по скоплению военнослужащих по случаю награждений, никто из командующих украинской армии не подвергся наказанию.

Мэр Конотопа Артем Семенихин также заявил, что украинские военные отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар ВС России. Он также сообщил об уголовном деле из-за сбора бойцов теробороны и обвинил в произошедшем главу Сумской области Владимира Артюха. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале тоже указал, что в Сумах во время удара были военные 117-й бригады украинской теробороны, которые пришли на награждение.

Редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, комментируя случившееся, заявила, что Киев пытается выдать события в Сумах на Украине за «новую Бучу» и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт. «То, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело», — указала журналист.

Россия наносит удары исключительно по военным и околовоенным целям на Украине, никаких ударов по социальной инфраструктуре не наносится, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле также указывали, что российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от украинской армии.

Информация о том, что Россия намеренно ударила по мирным жителям в Сумах, является фейком. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая указала, что удар пришелся по скоплению украинских военных. О том, что бойцы ВСУ собрались в городе на награждение, также заявили другие украинские политики.

Сообщение о намеренном ударе ВС РФ по гражданским в Сумах не получило распространения в российских СМИ. Многие издания и агентства публиковали материалы об ударе по скоплению бойцов ВСУ — МК, «360», aif.ru, NEWS.ru, life.ru и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

