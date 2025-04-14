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15:47, 14 апреля 2025Экономика

Т-Банк провел новые спортивно-интеллектуальные соревнования для студентов

Т-Банк провел первые соревнования для студентов «Жим кода»
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Т-Банк

Т-Банк запустил новый федеральный спортивно-интеллектуальный проект для студентов технических специальностей по всей России «Жим кода».

Соревнования по «Жиму кода» объединили одновременно интеллектуальные вызовы — задачи на алгоритмы для студентов технических специальностей — и спортивные состязания. В подготовке заданий и упражнений активно участвовали студенты ВШЭ.

Миссия нового проекта — формирование у студентов здорового подхода к жизни через интеллектуальное и физическое развитие.

Первые соревнования прошли 13 апреля в ИТ-хабах Т-Банка в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Челябинске и Самаре. Принять участие могли студенты любых факультетов с базовыми знаниями алгоритмов. Победители были определены по баллам, набранным за решение задач и выполнение физических упражнений. Лучшие участники соревнований смогут попасть на стажировку в Т-Банк.

На первые соревнования в Москве было подано более 500 заявок от студентов ведущих технических вузов, в числе которых ВШЭ, Центральный университет, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИСИС, ИТМО, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МИФИ, МИРЭА и многие другие.

«Т-Банк всегда был и остается компанией, которая задает тренды без страха пробовать новое в каждой сфере. Именно так рождаются новые эффективные форматы — в том числе в образовании. Мы планируем проводить спортивно-интеллектуальные мероприятия во всех крупнейших городах России, привлекая к спорту, науке, командной работе как можно больше студентов. Запуская соревнования по "Жиму кода", мы фактически выходим на метауровень в подготовке ребят», — сказала директор Т-Образования Варвара Смирнова.

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