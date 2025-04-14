Топ-менеджер Сбера рассказал об устойчивости корпоративного кредитования

Александр Ведяхин рассказал о льготных кредитах в портфеле Сбера

Заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes прокомментировал информацию о том, что устойчивость корпоративного кредитования к высокой ставке, которая долго сохранялась, объясняется большим объемом льготных и субсидируемых кредитов, на которые ставка не влияет.

«Таких кредитов у нас примерно 5-6 процентов от общего портфеля, поэтому сложно назвать это основным драйвером. Говоря о продолжении роста кредитного портфеля при высокой процентной ставке, которое происходило в прошлом году, мы должны понимать, что экономика и финансы это не машина, где нажал на педаль тормоза — она остановилась, нажал на газ — поехала. Процессы работают с задержкой. Даже при высокой процентной ставке у бизнеса были невыбранные кредитные линии. Экономика в части кредитования какое-то время — примерно три месяца — перенастраивалась. Сейчас я думаю, что она нашла плато. Какое-то время мы будем видеть околонулевой рост кредитного портфеля, что значит замедление для экономики. В случае снижения ключевой ставки мы, конечно, увидим постепенный рост, но надо понимать, что моментально это не произойдет», — отметил он.

Под существенной нагрузкой находится и сектор коммерческой недвижимости, сказал Ведяхин. Меньше стало иностранных компаний, которые были активными потребителями офисов, особенно премиального класса, есть вопросы по экономике торговых центров, особенно тех, которые были ориентированы на иностранные люксовые бренды. Пример, про который можно сказать, — бизнес-центр «Белая площадь», который выставлен на продажу.

Ведяхин также напомнил, что в портфеле Сбера есть кредиты группе «Русагро».

«На операционном уровне все стабильно, мы наблюдаем за тем, как развивается ситуация, и находимся в активном контакте с менеджментом. Проблем с платежной дисциплиной там нет», — сказал он.