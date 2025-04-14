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17:18, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

У социологов в России появилась возможность собирать более точные данные

В России появилось Агентство социологического консалтинга «Вебер»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России появилось агентство социологического консалтинга «Вебер» — первая верифицированная площадка онлайн-социологии в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что онлайн-метод сбора социологических данных «Вебера» прошел научную верификацию Института социального маркетинга (ИНСОМАР). На презентации социологам «Вебера» уже удалось показать возможности этого метода — они провели исследование среди 1600 жителей России по теме возвращения брендов. Весь процесс занял минимальные сроки — всего около часа. В итоге было заявлено, что к уходу брендов из страны чаще всего респонденты относятся с безразличием (36 процентов). Также стало известно, что российские бренды большинство опрошенных воспринимают позитивно.

При создании Агентства социологического консалтинга «Вебер» мы делаем акцент прежде всего на нескольких принципах: использование современных инструментов, высокая скорость проведения исследований и гарантия надежных и достоверных данных

Елена Удаловагендиректор Агентства социологического консалтинга «Вебер»

Гендиректор агентства Елена Удалова сообщила, что онлайн-метод предоставляет широкие исследовательские возможности и позволяет охватывать любые масштабы. При этом сохраняется репрезентативность выборки.

В момент, когда исследования проводились с помощью анкет и телефонных опросов, онлайн-метод стал новым инструментом, который позволил осуществить главную задачу социолога — получить ответы от любого респондента, вне зависимости от его материального положения, места проживания и других факторов

Анна Перуновасоучредитель Агентства социологического консалтинга «Вебер»

Помимо этого, специалист заявила, что онлайн-социология дает возможность искать и собирать данные для дальнейшего прогнозирования. Таким образом, социологии будут понимать, «куда дует ветер».

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский добавил, что классическая социология останется, однако же «Вебер» дает ключ к доступу к новой тематике и новым аудиториям. Все это поможет специалистам «освоить новые, ранее недостижимые, объемы и единицы времени».

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