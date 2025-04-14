В российском городе инвалид рассказал о жизни в доме с рухнувшей крышей

Житель Ярославля с инвалидностью рассказал о жизни в доме с рухнувшей крышей

Житель Ярославля с инвалидностью сообщил, что на протяжении двух лет живет в аварийном доме с рухнувшей крышей. Его слова приводит Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о 65-летнем Николае, инвалиде третьей группы. В проблемный дом он переехал более 30 лет назад. По словам россиянина, потолок в доме обрушился ночью в 2023 году, и мужчина едва остался жив. «Он и раньше был аварийным, но не так, конечно, как сейчас. Бывшие владельцы замазали, заделали кое-что... картонными этими. А наверх песком они засыпали, а от тяжелый, песок-то, особенно от сырости, и проломилось. Хорошо, что он упал на стул, а то меня насмерть бы прибило», — пожаловался он.

Единственный доход ярославца — пенсия по инвалидности, которая составляет 14 тысяч рублей. Ее хватает только на еду, починить кровлю за свой счет у него возможности нет. Мужчина уточнил, что если его признают малоимущим, а дом — непригодным для жизни, то местные власти обещают ему помочь, однако пока доказать ни то, ни другое не удалось.

Ранее стало известно, что 72-летняя жительница Тюмени отсудила у коммунальщиков 700 тысяч рублей за затопленную квартиру и пострадавшее от этого имущество.