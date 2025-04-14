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17:10, 14 апреля 2025Силовые структуры

Зарубившая топором своих детей россиянка попала на видео

СК показал видео из Канска, где мать зарубила топором троих своих детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянка зарубила топором троих детей

Следователи проводят осмотр места преступления в Канске, где 29-летняя мать расправилась с помощью топора с тремя своими детьми. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю.

На кадрах виден сотрудник ведомства, работающий в частном доме, где было совершено преступление. Показан топор, обстановка в доме. Конвой приводит женщину в кабинет следователя.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с несовместимыми с жизнью ранами в частном доме по улице Герцена.

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