Зеленский возмутился из-за теплого диалога США с Россией

Зеленский: США ведет с Россией более теплый диалог, чем с Украиной

США ведет с Россией более теплый диалог, чем с Украиной, и это, с точки зрения Киева, неправильно. Налаживанием отношений Москвы и Вашингтона возмутился в интервью для телеканала CBS президент Украины Владимир Зеленский.

«Не считаю, что Америка должна быть где-то посредине. Но все идет так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими, нежели с Украиной. Я считаю это неправильным», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что на переговорах с США принцип «мир через силу» работает только в отношении Украины и не распространяется на Россию.

В интервью Зеленский также пожаловался на влияние России на политику в США. По его словам, в американских средствах массовой информации преобладают пророссийские нарративы, поскольку американцы не верят, что Москва виновник конфликта на Украине.