Европейцы обогнали США по объему помощи Украине

IfW: ЕС опередил США по объему помощи Украине после возвращения Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) опередили США по объему помощи Украине после возвращения в Белый дом американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщается в докладе Института мировой экономики (IfW) в Киле.

«После вступления в должность [президента США] Дональда Трампа 20 января 2025 года американская помощь приостановилась. Не наблюдается ни новой военной, ни финансовой или гуманитарной помощи», — говорится в отчете.

По данным IfW, европейские страны выделили Украине в общей сложности 138 миллиардов евро, что на 23 миллиарда евро больше, чем США.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украине заявил, что приветствует увеличение помощи ЕС Киеву.