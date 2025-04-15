Военный объяснил значимость контроля над Купянском для ВС РФ

Военный эксперт Дандыкин назвал Купянск дорогой к Харькову

Российским военным необходим контроль над Купянском, поскольку он является важным логистическим узлом в Харьковской области, использующимся для снабжения группировки противника, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыикн.

«Купянск — один из важнейших транспортных и логистических центров в области, он используется для снабжения группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ). (...) Сейчас контроль над этим пунктом — это дорога к Харькову в какой-то степени, и по этой причине противник так отчаянно держится за город», — объяснил Дандыкин.

Он добавил, что сегодня российские военные предпочитают не штурмовать города, а брать их в клещи, чтобы минимизировать потенциальные потери. Продвижение, как считает военный эксперт, может случиться в любой момент.

«Тактика сейчас такая, что города берут в клещи. Их не штурмуют, чтобы не идти в лоб, и не нести большие потери. Сколько бились за Волчанск, а ведь это тоже важный населенный пункт с точки зрения военных, логистических характеристик. В любом случае, успехи есть», — уверен военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военные развивают наступление в Харьковской области и наступают на Купянск. На данный момент ведутся бои за село Кондрашовка.