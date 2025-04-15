Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:17, 15 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный объяснил значимость контроля над Купянском для ВС РФ

Военный эксперт Дандыкин назвал Купянск дорогой к Харькову
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским военным необходим контроль над Купянском, поскольку он является важным логистическим узлом в Харьковской области, использующимся для снабжения группировки противника, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыикн.

«Купянск — один из важнейших транспортных и логистических центров в области, он используется для снабжения группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ). (...) Сейчас контроль над этим пунктом — это дорога к Харькову в какой-то степени, и по этой причине противник так отчаянно держится за город», — объяснил Дандыкин.

Он добавил, что сегодня российские военные предпочитают не штурмовать города, а брать их в клещи, чтобы минимизировать потенциальные потери. Продвижение, как считает военный эксперт, может случиться в любой момент.

«Тактика сейчас такая, что города берут в клещи. Их не штурмуют, чтобы не идти в лоб, и не нести большие потери. Сколько бились за Волчанск, а ведь это тоже важный населенный пункт с точки зрения военных, логистических характеристик. В любом случае, успехи есть», — уверен военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военные развивают наступление в Харьковской области и наступают на Купянск. На данный момент ведутся бои за село Кондрашовка.

    Обсудить
    Последние новости

    Очевидцы сообщили о целенаправленном ударе ВСУ по многоэтажкам в Курске

    Врач предупредил о коварном эффекте энергетиков

    В Европе рассказали о провале плана Каллас по Украине

    Российский тренер рассказал о желании мигрантов освоить тайский бокс «для улицы»

    Пенсионерам рассказали о способе скорректировать стаж

    Российский хоккеист отметился голом и передачей в дебютном матче в НХЛ

    Военный объяснил значимость контроля над Купянском для ВС РФ

    Ребенок зарубившей топором троих детей россиянки стал свидетелем убийства

    Спецпосланник Трампа высказался о переменах в отношениях с Россией

    Медведи растерзали пошедшего в туалет пенсионера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше