Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии во введении внешнего управления

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке ликвидировать автономию региона и ввести внешнее управление из Кишинева. Заявление законодательной палаты Гагаузии приводит ТАСС.

«Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева», — говорится в публикации.

В парламенте подчеркнули, что запрет Конституционного суда на назначение в регионе собственного генерального прокурора может быть лишь первым шагом в лишении Гагаузии самостоятельности.

В Гагаузии уже заявляли о начале конца автономии региона. По словам замглавы автономии Виктора Петрова, власть Молдавии открыто нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства.