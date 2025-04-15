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17:38, 15 апреля 2025Бывший СССР

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке ликвидировать автономию региона

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии во введении внешнего управления
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке ликвидировать автономию региона и ввести внешнее управление из Кишинева. Заявление законодательной палаты Гагаузии приводит ТАСС.

«Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева», — говорится в публикации.

В парламенте подчеркнули, что запрет Конституционного суда на назначение в регионе собственного генерального прокурора может быть лишь первым шагом в лишении Гагаузии самостоятельности.

В Гагаузии уже заявляли о начале конца автономии региона. По словам замглавы автономии Виктора Петрова, власть Молдавии открыто нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства.

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