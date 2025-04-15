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11:08, 15 апреля 2025Бывший СССР

Пашинян объявил о готовности подписать мир с Азербайджаном и устранить одно наследие войны

Пашинян: Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Valery Sharifulin / Pool / Reuters

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном и устранить созданную в период первой Карабахской войны Минскую группу по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. О готовности руководства армянской стороны устранить последствия и наследие 30-летней войны заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день» — заявил глава кабмина Армении.

Он также предложил закрыть страницу нагорнокарабахского конфликта. Это подразумевает и закрытие всех форматов по урегулированию конфликта из-за наличия мирного договора, сказал Пашинян.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян раскрыл подробности соглашения о мире с Азербайджаном. По его словам, стороны в документе признали территориальную целостность друг друга в границах союзных республик в составе СССР.

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