Пашинян объявил о готовности подписать мир с Азербайджаном и устранить одно наследие войны

Пашинян: Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном и устранить созданную в период первой Карабахской войны Минскую группу по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. О готовности руководства армянской стороны устранить последствия и наследие 30-летней войны заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день» — заявил глава кабмина Армении.

Он также предложил закрыть страницу нагорнокарабахского конфликта. Это подразумевает и закрытие всех форматов по урегулированию конфликта из-за наличия мирного договора, сказал Пашинян.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян раскрыл подробности соглашения о мире с Азербайджаном. По его словам, стороны в документе признали территориальную целостность друг друга в границах союзных республик в составе СССР.