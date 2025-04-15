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17:41, 15 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог высказался о шансах Порошенко вернуться на пост президента Украины

Политолог Суздальцев назвал невысокими шансы Порошенко на пост главы Украины
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Шансы экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вернуться в президентское кресло невысокие, считает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Невысоко. (…) Порошенко частично прав, потому что государственный строй по Конституции, нынешней на Украине — парламентско-президентский, а не наоборот. Но фактически президентские функции неограниченные исполняет Зеленский — это узурпация. Во-вторых, власть в его руках, и он может добиться любого результата на выборах», — сказал Суздальцев.

Он напомнил, что о выдвижении Порошенко на выборы на Украине никогда не говорилось.

Ранее Порошенко заявил, что офис действующего главы государства Владимира Зеленского узурпирует власть в стране, злоупотребляя военным положением, которое планируется продлить на 90 дней после 9 мая.

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако не были назначены из-за военного положения. О нелегитимном статусе Зеленского неоднократно высказывался президент России Владимир Путин.

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