Портреты бойцов СВО появятся на шествии «Бессмертного полка» в российском регионе

В Чите родственники бойцов СВО пройдут в составе шествия Бессмертного полка

Портреты бойцов специальной военной операции (СВО) появятся на шествии «Бессмертного полка» в российском регионе. Об этом сообщает издание «Культура75.рф».

Координатор акции в Забайкальском крае Даниил Цыпалов рассказал изданию, что правила ее проведения не запрещают участие родственников СВО. «Желающие могут это сделать», — пояснил он.

Координатор отметил, что в этом году жители с портретами бойцов СВО пройдут в одной колонне с теми, кто выйдет на центральные улицы города с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Ранее родственники участников СВО проходили в составе отдельной колонны, следует из текста публикации.

Ранее в Госдуме сообщили, что в 2025 году акция «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате.