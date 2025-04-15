Принцу Гарри на Украине подарили русский пасхальный кулич

Принцу Гарри вручили русский кулич с глазурью во время поездки на Украину

Пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри, герцогу Сассекскому, на Украине, оказался русским. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

После тайного визита принца Гарри на Украину в сети появились снимки, на которых герцогу Сассекскому вручают кулич. Пользователи интернета обратили внимание на то, что младшему наследнику британского престола подарили выпечку, украшенную сверху шапочкой из белой глазури — так обычно делают в России. Украинская же сдоба, которую пекут на Пасху, не покрывается белой глазурью, ее украшают косичкой и крестом.

Необъявленная поездка принца Гарри на Украину состоялась 10 апреля. Член британской королевской семьи посетил одну из клиник во Львове, где лечат раненых солдат.

Ранее сообщалось, что принц Гарри намекнул принцу Уильяму на желание помириться. Во время поездки в Лондон он поселился в 20 минутах от коттеджа брата и его семьи.

