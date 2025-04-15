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19:11, 15 апреля 2025Из жизни

Принцу Гарри на Украине подарили русский пасхальный кулич

Принцу Гарри вручили русский кулич с глазурью во время поездки на Украину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @yulia.svyrydenko

Пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри, герцогу Сассекскому, на Украине, оказался русским. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

После тайного визита принца Гарри на Украину в сети появились снимки, на которых герцогу Сассекскому вручают кулич. Пользователи интернета обратили внимание на то, что младшему наследнику британского престола подарили выпечку, украшенную сверху шапочкой из белой глазури — так обычно делают в России. Украинская же сдоба, которую пекут на Пасху, не покрывается белой глазурью, ее украшают косичкой и крестом.

Необъявленная поездка принца Гарри на Украину состоялась 10 апреля. Член британской королевской семьи посетил одну из клиник во Львове, где лечат раненых солдат.

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Ранее сообщалось, что принц Гарри намекнул принцу Уильяму на желание помириться. Во время поездки в Лондон он поселился в 20 минутах от коттеджа брата и его семьи.

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