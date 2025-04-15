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16:20, 15 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск под Сумами

ВС РФ начали наступление в районе Юнаковки сумского направления
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После освобождения Басовки и Журавлевки Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжили продвижение на сумском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Сейчас российская армия ведет бои за Беловоды, Водолаги, а также наступает на Юнаковку», — сообщил источник.

Сообщается также о наступлении российских войск на Владимировку. Если Российская армия успешно продвинется на этом направлении, Сумы попадут в зону досягаемости ствольной артиллерии.

Ранее ВС РФ продвинулись на днепропетровском направлении. По словам военкора Юрия Котенка, продолжаются интенсивные боевые действия за контроль над опорным пунктом противника.

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