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14:22, 15 апреля 2025Бывший СССР

В ДНР заявили о наступлении российских войск широким фронтом на Константиновку

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ ведут наступление на Константиновку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ведут наступление широким фронтом на Константиновку. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«У нас идет движение от Покровска в сторону Константиновки, то есть ближе к северу ДНР (...) Идет такая наступательная операция широким фронтом: от Мирнограда и фактически до Торецка», — заявил советник.

Он отметил, что наиболее ожесточенные бои идут в районе Дзержинска (украинское название — Торецк).

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил России на днепропетровском направлении. По словам военного корреспондента Юрия Котенка, российские войска продвигаются в направлении Новосергеевки — Новониколаевки и атакуют позиции противника в районе Новоалександровки.

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