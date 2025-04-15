В ДНР заявили о наступлении российских войск широким фронтом на Константиновку

Российские войска ведут наступление широким фронтом на Константиновку. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«У нас идет движение от Покровска в сторону Константиновки, то есть ближе к северу ДНР (...) Идет такая наступательная операция широким фронтом: от Мирнограда и фактически до Торецка», — заявил советник.
Он отметил, что наиболее ожесточенные бои идут в районе Дзержинска (украинское название — Торецк).
Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил России на днепропетровском направлении. По словам военного корреспондента Юрия Котенка, российские войска продвигаются в направлении Новосергеевки — Новониколаевки и атакуют позиции противника в районе Новоалександровки.