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13:16, 15 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о совместной с Вашингтоном работе во имя мира

Песков: Вашингтон и Москва напряженно работают во имя мира на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вашингтон и Москва напряженно работают во имя мира на Украине, а Европа продолжает работу во имя войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что Россия ведет с США интенсивный диалог, в котором чувствуется желание Вашингтона вникнуть в причины украинского конфликта. По его мнению, новая администрация США стремится понять причины кризиса.

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