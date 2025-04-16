Израиль предложил стать посредником между Россией и Украиной

Посол Израиля Гальперин: Мы готовы содействовать примирению России и Украины

Израиль с самого начала конфликта на Украине предлагал свои посреднические услуги Москве и Киеву и сейчас готов сыграть роль в примирении сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Израиль с самого начала заявлял о готовности содействовать примирению России и Украины, если обе стороны обратятся к нам с таким запросом», — указала она.

Вместе с тем до сих пор, по словам посла, российские и украинские власти не обращались к израильскому руководству с подобной просьбой. При этом в Израиле продолжают надеяться, что на Украине как можно скорее наступит мир. «Это важно для всех», — подчеркнула посол.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также прокомментировала свадьбу детей главного раввина России и раввина Одессы. По ее словам, в ней не стоит искать политического подтекста.