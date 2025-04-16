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19:54, 16 апреля 2025Моя страна

Названы самые редкие имена новорожденных в Курганской области

Самыми редкими именами новорожденных в Курганской области стали Юнус и Юна
Мария Винар

Фото: Paulaphoto / Shutterstock / Fotodom  

Юнус и Юна — самые редкие имена новорожденных в Курганской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на информационно-аналитический портал «ЗАГС».

Кроме того, выяснилось, что с начала 2025 года самыми редкими именами для мальчиков стали Темирхан, Рамир, Хазмат и Геннадий. В то же время жители региона называли девочек Камила, Ясения, Адель и Розалина.

Ранее россиянам рассказали, обладательницы каких имен чаще других выигрывают от миллиона рублей в лотерею. Выяснилось, что победительницами чаще всего становятся Натальи, Елены и Татьяны.

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