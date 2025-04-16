Подписчики треш-блогерши Иришки Чики-Пики не поверили в ее беременность

Треш-блогерша Иришка Чики-Пики заявила о беременности

Треш-блогерша Ирина Ильина, известная как Иришка Чики-Пики, заявила о беременности. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), однако в комментариях к нему подписчики блогерши не поверили ей.

Чики-Пики разместила фотографию, на которой она придерживает округлившийся живот. «Залетела», — подписала она снимок.

В комментариях пользователи скептически отнеслись к заявлению блогерши. «Быстро же это у вас! А роды завтра, видимо?», «Если это шутка, то не смешно!», «Печень забродила», «Ну, началось! Поедут на Первый канал потом отцовство определять» — написали они. Чики-Пики также заподозрили в том, что она сгенерировала фотографию с помощью искусственного интеллекта.

При этом некоторые пользователи решили, что блогерша говорит правду, и пожелали ей здоровья.

Иришка Чики-Пики — треш-блогерша, которая стала известна благодаря роликам, в которых она дерется или конфликтует с мужем. Ник Чики-Пики появился позже благодаря коронной фразе «все будет чики-пики», которую та любит повторять в своих видео.