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09:56, 16 апреля 2025Мир

США решили не осуждать удар России по Сумам

CNN: США не подпишут заявление G7 с осуждением России в связи с ударом по Сумам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США не подпишут заявление G7 («Большой семерки») с осуждением России в связи с ударом по Сумам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Канады.

«Это правда, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7», — передает телеканал слова источника.

По словам чиновника, правительство Канады сейчас не придает этому шагу Белого дома много значения. В свою очередь, МИД Канады заявил CNN, что не комментирует процессы G7.

Ранее об отказе США осудить ракетный удар России по Сумам сообщило Bloomberg. По данным агентства, американская администрация аргументировала данное действие тем, что работает над сохранением пространства для переговоров о мире на Украине.

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