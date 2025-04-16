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11:32, 16 апреля 2025Мир

В Германии захотели вернуть дорожные знаки для танков

Глава союза резервистов ФРГ Зенсбург: Нужно установить дорожные знаки для танков
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Необходимо вернуть дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники на немецкие мосты. Об этом заявил глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, передает газета Rheinische Post.

«В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения», — сказал он.

Отмечается, что знаки с военной классификацией грузоподъемности были широко распространены в Западной Германии в годы холодной войны, однако после ее окончания они начали исчезать с дорог.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью.

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