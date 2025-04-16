В Орловской области опровергли выселение сироты из квартиры погибшего на СВО брата

В Орловской области опровергли выселение сироты из жилья погибшего на СВО брата

В администрации Хотынецкого района Орловской области опровергли информацию о том, что сироту выселяют из квартиры погибшего на СВО брата. Так они прокомментировали публикацию активистки Валентины Остроушко.

Остроушко сообщила, что чиновники выселяют россиянина-сироту Сергея Морозова из квартиры в поселке Хотынец в Орловской области после гибели брата Евгения на СВО. По словам активистки, квартира находится в соцнайме, Евгений Морозов не успел оформить ее в собственность.

Сам Сергей, как сирота, стоит в очереди на получение жилья в городе Мценске, сообщила Остроушко. Год назад он переехал к брату, потому что идти было некуда. Родительский дом в Хотынце непригоден для проживания, отметила она. Мужчина также не сможет купить дом на выплату за гибель брата. Ее разделят между Сергеем, двумя братьями и сестрой, живущей в детдоме.

Администрация Хотынецкого района региона дала разъяснения по ситуации с квартирой Морозова. По данным чиновников, жилое помещение, в котором в настоящее время проживает Сергей Морозов, является муниципальной собственностью Хотынецкого района Орловской области и отнесено к специализированному жилищному фонду. Евгению Морозову оно было предоставлено по договору социального найма как ребенку-сироте. Сергей Морозов нанимателем жилья не является и проживал с братом совместно. Поскольку Сергей также является сиротой, он имеет право на получение собственного социального жилья. В настоящее время он включен в список на получение жилья в Мценске одним из первых в очереди.

В администрации района также уточнили, что дядя братьев Морозовых 14 апреля обратился в администрацию и предоставил документы на квартиру. Он также сообщил, что попросил Сергея освободить жилье. Для признания договора найма социального жилья с погибшим Евгением Морозовым недействительным администрации района требуется свидетельство о смерти Евгения Морозова. Данное свидетельство, со слов дяди, должен получить Сергей.

«Никто из сотрудников администрации района не указывал Сергею Александровичу покинуть квартиру. До решения собственного жилищного вопроса ему дается право временно проживать в квартире погибшего брата», — заключили в администрации.

Прокуратура Орловской области поставила на контроль ситуацию с соблюдением жилищных прав Сергея Морозова. «До настоящего времени официальных уведомлений о возможном выселении из жилья от уполномоченных органов молодой человек не получал», — сообщили в прокуратуре и добавили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Информация о том, что сироту выселяют из квартиры после смерти брата на СВО, получила распространение преимущественно в Telegram-каналах и региональных СМИ. Так, соответствующие публикации появились в изданиях «Орелград», «Орловские новости» и «ОрелTimes».

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