В российском городе поймали банду работающих по всей стране карманниц

В Санкт-Петербурге полиция задержала банду карманниц

В Ленинградской и Ростовской областях правоохранители задержала банду карманниц, которая действовала по всей стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и области.

Следователи возбудили уголовное дело по пяти эпизодам кражи. В ведомстве уточнили, что среди пяти задержанных есть несовершеннолетние.

По версии следствия, банда четко планировала свои преступления. Они определяли потенциальную жертву в общественных местах, следили за ней, а потом, отвлекая внимания, похищали мобильный телефон. Украденное имущество сбывалось членами группы в других регионах страны.

Ранее в Калининграде сотрудники угрозыска задержали двух женщин по подозрению в совершении серии карманных краж. Злоумышленницы, старшей из которых 61 год, младшей — 51, обворовывали своих ровесниц на рынках, в торговых центрах и крупных гипермаркетах.