В российском регионе полицейские изъяли рекордную партию наркотиков

Волк: В Челябинской области изъяли 300 кг наркотиков на миллиард рублей

В Челябинской области полицейские изъяли рекордную для региона партию наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержаны четверо подозреваемых. Первый должен был передать 30 килограммов синтетических наркотиков из тайника в Верхнеуральском районе. Он рассказал, что получал указания от анонимного куратора и фасовал крупные партии запрещенных веществ на более мелкие, передавая затем информацию об их местоположении сообщникам. Задержанные действовали в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след других участников незаконного бизнеса. В Чебаркуле они задержали жительницу Магнитогорска с тремя килограммами наркотиков, в Миассе иностранца с шестью килограммами. Затем сотрудникам удалось найти нарколабораторию. Она располагалась в гаражном кооперативе Магнитогорска и имела два подземных этажа. Там производился и хранился запрещенный товар. В ходе обыска сотрудники обнаружили в лаборатории 240 килограммов наркотиков, лабораторное оборудование и прекурсоры. Суммарно было изъято 300 килограммов синтетических наркотиков на миллиард рублей. В лаборатории задержали четвертого фигуранта.

Задержанные отправлены под арест.

Ранее в Республике Чувашия одного из депутатов задержали, заподозрив в хранении наркотиков.

