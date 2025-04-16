Звезда реалити-шоу раскрыла неожиданную сумму трат на доставку еды в неделю

Бринн Уитфилд рассказала о тратах до 250 тысяч рублей в неделю на доставку еды

Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бринн Уитфилд раскрыла приблизительную сумму трат на доставку еды в неделю. Об этом она рассказала в подкасте, который доступен в сервисе Apple Podcasts.

По словам Уитфилд, в неделю на доставку еды она тратит приблизительно от двух до трех тысяч долларов США (примерно от 160 до 250 тысяч рублей, — прим. «Ленты ру»). По словам телезвезды, она хорошо зарабатывает и может себе это позволить.

Уитфилд отметила, что большую часть дохода получает от работы карьерным консультантом.

Ранее популярная блогерша и телеведущая Ида Галич назвала сумму денег, достаточную для ее комфортной жизни. По ее словам, для этого ей необходимо около полутора миллионов рублей в месяц.