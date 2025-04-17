Автору YouTube-канала «Прекрасная Россия» изменили меру пресечения

В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения журналисту Евгению Анисимову

В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения автору YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Анисимова перевели из СИЗО на домашний арест, под которым он будет до 19 июля. Журналист проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

О задержании блогера стало известно 6 февраля. Сообщалось, что он подозревается в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта.