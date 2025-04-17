Бывшего президента Киргизии признали виновным по делу о криминальном авторитете

Суд Киргизии признал виновным экс-президента Атамбаева, но не назначил наказание

Суд Первомайского района Киргизии признал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева виновным в деле по освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По словам защитника, суд не назначил наказание экс-главе государства в связи с истечением срока давности дела.

Атамбаева выпустили из 27-й исправительной колонии 14 февраля 2023 года. Бывший президент отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Первомайский районный суд Бишкека разрешил бывшему президенту выехать за пределы страны на лечение.

Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Замира Жоошева и Сергея Слесарева о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Атамбаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, отменен приговор по делу о незаконном освобождении Батукаева.