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10:19, 17 апреля 2025Бывший СССР

Бывшего президента Киргизии признали виновным по делу о криминальном авторитете

Суд Киргизии признал виновным экс-президента Атамбаева, но не назначил наказание
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Эламан Карымшаков / РИА Новости

Суд Первомайского района Киргизии признал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева виновным в деле по освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По словам защитника, суд не назначил наказание экс-главе государства в связи с истечением срока давности дела.

Атамбаева выпустили из 27-й исправительной колонии 14 февраля 2023 года. Бывший президент отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Первомайский районный суд Бишкека разрешил бывшему президенту выехать за пределы страны на лечение.

Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Замира Жоошева и Сергея Слесарева о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Атамбаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, отменен приговор по делу о незаконном освобождении Батукаева.

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